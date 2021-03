Paco López, contrariado por la fecha del Levante-SD Huesca

El entrenador del Levante, Paco López, admitió este jueves que no le ha gustado que la Liga haya programado el partido ante la SD Huesca para el viernes 2 de abril, solo dos días después de que, por ejemplo, el futbolista macedonio de su equipo, Enis Bardhi, juegue con su selección.

"No me ha gustado en absoluto y no lo voy a negar, pero hay que acatarlo. No puedes hacer otra cosa, pero no me ha hecho ninguna gracia sinceramente", dijo Paco López en la rueda de prensa previa al entrenamiento del equipo.

El técnico del Levante lamentó que con ese horario no podrá contar con Bardhi hasta el día antes del choque ante la SD Huesca, ya que el día 31 de marzo jugará con Macedonia en Alemania.

Paco López también recordó que el hecho de jugar el viernes a las 21.00 horas también afectará al montenegrino Nikola Vukcevic, que jugará con su selección ante Noruega el 30 de marzo.

Además, el preparador valenciano explicó que espera contar "en poco tiempo" con el centrocampista José Campaña, lesionado desde el pasado 2 de diciembre.