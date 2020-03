Paco López da normalidad a Duarte entre los rumores de salida

Mientras Valencia y Levante negocian para el traspaso de Óscar Duarte, Paco López mantiene un discurso de normalidad. En la previa del partido ante el Granada, el técnico aseguró que cuenta con el costarricense y que desconoce el estado de la operación.

"Ya di mi opinión a la dirección deportiva y al presidente en la reunión que tuvimos el jueves por la mañana, pero no la voy a hacer pública. Me preguntaron mi opinión a nivel deportivo y te puedo asegurar que no sé nada más. Duarte ha entrenado con nosotros y está disponible para el domingo", dijo Paco López en la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo en Buñol.

Paco López explicó que ha hablado "un rato" con Duarte al acabar el entrenamiento e insistió en que cuenta con él para jugar el domingo ante el Granada. "Le he dicho que no sé nada y que estemos centrados en el partido del domingo", indicó.

"Lo tenemos con nosotros y no contemplo nada más. Solo pienso en que Duarte nos tiene que ayudar en el próximo partido contra el Granada", agregó el entrenador del Levante.

Sobre el partido en sí, el técnico granota aseguró que el equipo está "muy ilusionado con la posibilidad de sumar los tres puntos" y valoró el trabajo de conjunto nazarí, que este jueves cayó eliminado en la semifinal de la Copa del Rey ante el Athletic.

"No sé sinceramente cómo va a llegar. Está haciendo una gran temporada y será tremendamente difícil. Es muy fuerte a nivel físico. No sabemos cómo les puede afectar a ellos, si positivamente o negativamente. Tenemos que hacer las cosas muy bien. Es un partido para no despistarnos en absoluto desde el primer segundo", señaló.

El técnico valenciano, además, explicó que todavía es pronto para saber cuándo estará listo el central Rober Pier: "Rober cada vez está mejor, pero su inactividad ha sido tan larga que ahora no puede jugar un partido. Estamos muy contentos y él también".

Por último, valoró sus dos años con el Levante: "Es un honor y un orgullo, pero estamos tan centrados que ya lo valoremos más adelante. Cuando me lo dicen siento mucha satisfacción, pero la cabeza se me va a preparar el partido. En el primer día no piensas que esto va a ocurrir. Cuando termine esto, haremos un balance".