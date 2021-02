Paco López dio como favorito al Villarreal, pero avisó: pueden ganarle

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró que el Villarreal es el favorito en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey que les enfrenta en el Ciutat de València, pero se mostró convencido de poder superar una "cita histórica".

"El Villarreal es un equipo que está diseñado para este tipo de situaciones, para pelear por los puestos de arriba y tiene mucha más experiencia", dijo Paco López en rueda de prensa como argumentos del favoritismo del Villarreal en el partido.

El entrenador del Levante comentó que su rival cuenta con jugadores como Parejo, Trigueros o Moi Gómez "con nivel técnico muy alto", con gente "muy rápida por fuera" y que es un equipo "con mucha capacidad".

"Haciendo las cosas muy, muy bien, somos capaces de ganar a cualquier equipo y a uno tan bueno como el Villarreal", comentó Paco López, que destacó la ilusión con la que afrontan esta "cita tan histórica".

"Vamos a afrontar el partido con tremenda ilusión y con el convencimiento de que tenemos capacidad para ganar a cualquier rival a un partido. Al máximo rendimiento se llega desde la ilusión y no tanto desde la obligación. Deben ir cogidos de la mano el máximo esfuerzo y el disfrute", subrayó.

Además, el entrenador valenciano admitió que este partido llega en "un buen momento" para su equipo, pero descartó que pueda influir en la Copa la trayectoria de ambos en la Liga.

"Mucho mejor venir de donde venimos que al revés", indicó Paco López, que lamentó la ausencia de público. "La pena es no haber vivido esto con público, pero los vamos a sentir cerca", resaltó.

Paco López no quiso dar pistas sobre el posible once que puede presentar en el partido y se mostró resignado por las consecuencias de sus decisiones. "Que si no ganamos, me habré equivocado en la alineación y, si ganamos, habré acertado. Esto va a ser así… Después de visto, todo el mundo es listo y ya lo sabemos", aseguró.

El técnico del Levante, además, confesó que está ante el partido más importante de su carrera y no descartó llegar a los penaltis. "Firmar no firmo nada. Me gustaría acabar ganando, pero sabiendo lo que tenemos enfrente no estaría mal y sería buena señal que fuera igualado hasta el final", declaró.

"No me gustaría llegar a los penaltis, pero me temo que es una opción que puede pasar y ojalá se pudiera decidir antes", remató.