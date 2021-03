Paco López eludió piques y pidió respeto para la semifinal

El entrenador del Levante, Paco López, fue cuestionado este miércoles en rueda de prensa sobre si le habían molestado las declaraciones del entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, sobre los merecimientos del equipo vasco en los últimos choques el conjunto valenciano en las que reclamó respeto porque daba la impresión de que solo hubiera jugado el rival.

"Partiendo de que cuando uno analiza los partidos son análisis subjetivos, voy a ser muy respetuoso con Marcelino, aunque tengo la sensación de que en los dos partidos que hemos disputado (en Copa del Rey y en la Liga), parece que solamente haya jugado un equipo", dijo en la víspera de la vuelta de las semifinales de Copa del Rey que se celebrará este jueves en Valencia.

"Esa es la sensación que me ha dado por sus declaraciones. No sé si es respetar o no es respetar, pero es cierto que a mí me ha dado esa sensación, aunque ante eso no puedo hacer nada y nuestra misión es ponerles las cosas difíciles", insistió.

El entrenador del Levante, además, recordó que la plantilla del Athletic "cuesta el triple" que la suya y señaló que tratarán de demostrar en el campo que el equipo merece pasar a la final.

"El Levante merece un respeto, pero además de los buenos porque su historia está ahí. Somos humildes pero con un corazón tremendo y con un espíritu de sacrificio y un equipo con mayúsculas que mañana lo va a demostrar en el campo", indicó.

Además, Paco López no quiso profundizar sobre la sanción de cuatro partidos impuesta al defensor vasco Íñigo Martínez por agredir al levantinista Sergio León en el choque del pasado viernes en la Liga.

"Respetamos profundamente a los jueces deportivos y nada más. También están en su derecho de reclamar lo que crean oportuno, pero me ocupo más que todo del partido", comentó.