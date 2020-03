Paco López espera que los contratos que acaben en junio se amplíen

El entrenador del Levante, Paco López, explicó en una rueda de prensa virtual que el trabajo que desarrollan en el club en estos días de confinamiento va dirigido a que los jugadores estén al 100% cuando vuelva la competición y a completar el campeonato de Liga.

"No tengo ni idea de cómo acabará esto. Nos dedicamos a que los jugadores estén lo mejor posible, no a hacer cábalas sobre lo que no sabemos", indicó.

"Trabajamos sobre la hipótesis de que la Liga se completará. Es un asunto global y considero que lo normal sería que los jugadores que acaban contrato continúen en sus clubes aunque sea más allá del 30 de junio", señaló además.

El entrenador del Levante agregó que, ante este escenario inédito, las pautas diarias del psicólogo del club son fundamentales para el cuerpo técnico y los jugadores de cara a dar normalidad a la situación.

Paco López señaló que tan importante va a ser la recuperación física como la mental, aunque esta última estará acompañada de "un chute de alegría" cuando vayan a volver a trabajar en grupo, al tiempo que, en el aspecto físico, será necesaria una fase de adaptación en el momento de la vuelta.

Para entonces, espera contar con casi todos los integrantes de la plantilla con la excepción de Iván López y la duda de Nemanja Radoja, puesto que confía en que Hernani Santos y Rubén Rochina estén completamente recuperados. "Casi todo se centrará en una cuestión de ritmo", puntualizó.

En este sentido, el técnico de Silla (Valencia) insistió en que la recuperación dependerá del tiempo de confinamiento y que no se sabe cuánto va a durar porque no hay una confirmación oficial al respecto. "Haremos una pretemporada, pero en menos días", explicó.

Sobre si la Liga se va a disputar a puerta cerrada o va a prolongarse más allá del 30 de junio, indicó que no tiene ni idea de las medidas que se van a adoptar e insistió en que su trabajo está centrado en que el equipo llegue al momento de la vuelta a la competición en las mejores condiciones posibles.