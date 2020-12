Paco López, exultante por su victoria "ante uno de los mejores equipos de Primera"

El centenario de Paco López como entrenador del Levante no pudo tener un final más feliz tanto para él como para su equipo. Después de comenzar perdiendo tras un gol de Isak, los valencianos remontaron el marcador inicial para ganar 2-1 ante una Real Sociedad que pelea por los puestos altos de la tabla.

"Tiene mucho mérito la victoria. Delante teníamos a uno de los mejores equipos que juega a este deporte y la prueba está en que la primera media hora éramos incapaces de salir de la presión", declaró el míster levantino en la rueda de prensa posterior al choque.

"El ritmo que han imprimido ha sido espectacular. El equipo mentalmente ha estado muy fuerte y ha creído hasta el final. Hemos tenido la efectividad que ha faltado otros días y hemos podido ganar el partido", añadió.

Sobre su centenario como técnico del Levante, Paco López aseguró: "No podía celebrarlo mejor que con una victoria. Ya sabéis que esto queda en un segundo plano aunque viendo el fútbol actual también tiene su mérito. Vamos a disfrutar de estos tres puntos".

Por último, recalcó su nostalgia a los seguidores, los que aún no pueden acudir al Ciutat de València. "Me he imaginado durante muchos momentos al público aquí. Con lo bonito que está el estadio, con ese sonido y esa iluminación. Deseando el día que podamos disfrutar juntos. Imagínate una victoria así con ellos", concluyó.