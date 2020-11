Paco López huye de prisas y urgencias para reanimar al Levante

El entrenador del Levante Paco López explicó este viernes que no está satisfecho con la situación del equipo, con una sola victoria esta temporada, pero insistió en que está convencido de que serán capaces de cambiar la dinámica este domingo ante el Alavés.

"Es una situación que no nos gusta a nadie, a mí el primero, pero entiendo que la forma de cambiarla es seguir insistiendo, siendo positivo y yo creo que este equipo ha demostrado que en momentos de dificultad se crece", dijo en la rueda de prensa previa al partido.

"No sé si es la palabra, pero sabe que por emociones negativas no se llega a ningún sitio", matizó el entrenador valenciano, que destacó que esta situación la afronta "como un reto y no como una amenaza".

Paco López reconoció que un triunfo el domingo en el Ciutat de València, estadio al que regresan después de ocho meses, daría tranquilidad al equipo y al entorno.

"Necesitamos esa victoria para dar, entre comillas, mayor tranquilidad y no se trata de ser el más optimista del mundo. A los jugadores no les vas a engañar porque son inteligentes y tienen mucha experiencia. Si cuando analizas las cosas, les expones algo que no son... tontos no son", manifestó.

"Yo no conozco otro camino. El camino de la urgencia, la necesidad, el dramatismo... a mí por lo menos no me conduce a nada", agregó.

Paco López comentó que a nivel personal ha sido una semana más y que intenta "vivir el presente" y admitió que deben mejorar la faceta goleadora y la defensiva. "Los datos están ahí y es una situación que debemos mejorar. Estaría más preocupado si no se generaran ocasiones", subrayó.

Sobre el rival del domingo, Paco López aseguró que se trata de un equipo "defensivamente con mucha experiencia y muy fuerte", con dos delanteros que crean "muchos problemas" y comentó que "no esperamos un equipo con mucha posesión y que nos domine".