Paco López lamentó la falta de acierto

El entrenador del Levante, Paco López, cree que su equipo tuvo "ocasiones suficientes para haber ganado" este domingo el encuentro que empató ante el Granada (1-1) en el Estadio Nuevo Los Cármenes, en el que les faltó "claridad y acierto".

"Hubo un partido antes de la expulsión y otro después de la expulsión", indicó Paco López en rueda de prensa en referencia a la roja al cuarto de hora al local Maxime Gonalons, una expulsión que para el técnico fue "clara".

"Nos hicieron un gol muy rápido, y a partir de la expulsión como no podía ser de otra forma tuvimos el balón y la posesión porque el Granada se metió muy cerca de su área", explicó el técnico tras el partido.

Paco López cree que tuvieron "ocasiones suficientes como para haber ganado" pero que les penalizó "la falta de claridad y acierto en los últimos metros".

"Es una lástima no ganar cuando tienes tanta posesión y superioridad", agregó, y reconoció que "no era fácil que el Granada no te creara contras".

"Lo del Granada tiene su mérito tras el partido del jueves. Es cierto que es mucho más fácil estar juntos cerca de tu área, pero hay que estar ordenados, ser generosos y sacrificados, y eso lo han hecho", apuntó sobre el rival.

En relación a la baja de última hora de José Campaña, explicó que "en la última jugada del entrenamiento del viernes notó unas molestias" y que "las pruebas aconsejaron" que no era conveniente que jugara este partido.