Paco López negó contactos con la Selección Chilena

El entrenador del Levante, Paco López, analizó el encuentro copero que disputará este martes ante el Valladolid, pero también fue cuestionado en su comparecencia por los rumores que le relacionan con la Selección Chilena.

"A ver si zanjo ese tema porque ya sabéis mi cabeza donde está. Los rumores no me interesan para nada. Conmigo no se ha puesto en contacto absolutamente nadie. Lo que les digo a mis jugadores cuando salen este tipo de noticias me lo aplico a mí: mi cabeza está en el Valladolid mañana, en el Levante y esa es la realidad

Ya sobre el partido, explicó han analizado el partido del pasado viernes en la Liga ante el Real Valladolid para "tratar de mejorar" de cara al duelo de mañana martes de octavos de final de la Copa del Rey de nuevo ante el equipo vallisoletano.

"Nos conocemos bien, pero siempre hablamos de lo imprevisible que es el fútbol y vamos a tratar de sorprenderles como ellos a nosotros. Trataremos de equivocarnos menos que el otro día y estar más acertados", dijo en la rueda de prensa previa al partido en Zorrilla.

"Hay tantas variantes y se pasan diferentes fases durante el partido que hay que ser eficaces en los buenos momentos", indicó el entrenador valenciano, que explicó que para él no es incómodo volver a jugar ante el mismo equipo de nuevo.

Paco López admitió que la ilusión del equipo es "llegar lo más lejos posible" y que están dispuestos a "hacer todo lo posible" para acceder a los cuartos de final.

"Sabemos que a un partido ante rivales que son de nuestra liga y perfil puede pasar de todo. La idea es ganar cada partido que juguemos sea en la competición que sea"; señaló Paco López, que dijo que no es "un marrón" la Copa.

Sin embargo, el entrenador del Levante confesó que "la prioridad" es la Liga. "La Copa es a un partido hasta semifinales y le damos mucha importancia. Si nos puede afectar negativamente en la Liga no lo sabemos, eso nunca se sabe", comentó.

Además, Paco López afirmó que está contento porque tiene a "todos enchufados" y explicó que tiene que valorar el estado físico de varios jugadores para confeccionar el once inicial.