Paco López no supo explicar la irregularidad de este Levante

El Levante quiere refrendar sus buenas sensaciones de los últimos partidos -cinco sin perder-. Paco López, en sala de prensa, resaltó las claves del encuentro ante el Valladolid que tiene el cuadro valenciano este viernes.

"El Valladolid es un muy buen equipo. Lo demuestran cada partido. Es muy incómodo para el rival, es difícil hacerle goles. Sergio está haciendo un trabajo buenísimo. Nos lo pondrá muy difícil. En el partido de ida ya se pusieron por delante y tuvimos dificultades para empatar. Espero un encuentro igualadísimo. Nuestra obsesión ahora es tratar de sumar", subrayó Paco López.

Sobre la racha, el técnico no supo dar una explicación: "Es difícil saberlo. En esta Liga está pasando. No tenemos que irnos más allá. Una constante es la irregularidad. Está siendo una Liga muy rara. Claro que queremos ganar fuera. No es fácil explicarlo".

Y cerró sobre las rotaciones: "Con tanto partido valoramos muchísimas cosas. Hemos analizamos los minutos que jugamos. Sabemos que martes o miércoles jugamos Copa, luego el sábado contra el Madrid. Hay gente con molestias tras el Cádiz. Hasta el último momento valoraremos muchas cosas".