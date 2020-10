Paco López pretende dominar al Athletic

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró que no se fía del mal momento deportivo del Athletic, con solo un triunfo, y explicó que espera su mejor versión en el choque del domingo en San Mamés.

"Conocemos muy bien la forma de jugar del Athletic. Su estado de ánimo lo desconozco, pero creemos que nos vamos a encontrar al mejor Athletic, que trata de jugar directo, en tu campo, que te presiona y agobia", dijo Paco López en la rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo.

El entrenador valenciano espera un partido "como siempre que hemos jugado allí" y destacó que su rival tiene jugadores que "al margen de la capacidad que tienen en el duelo y en el juego directo, tienen buen pie y mucha experiencia y calidad".

"Si se encuentra cómodo en ese tipo de juego, nos va a costar más. Vamos a intentar imponernos con nuestro juego", añadió Paco López, que comentó que en San Mamés se verá "un Levante ambicioso y que va a querer ganar el partido".

El técnico confesó que el juego del Athletic "no se parece mucho a nuestro juego", pero que tanto con el once inicial como con los cinco cambios que puede hacer "buscaremos encontrar ese equilibrio y el equipo que nos dé las mejores condiciones para ganar el partido".

Además, Paco López desveló que Nikola Vukcevic ha regresado a Valencia con unas molestias tras jugar con Montenegro y que el costarricense Óscar Duarte no ha podido entrenarse con el resto de jugadores tras llegar con retraso.

El entrenador del Levante también quiso pasar página por sus declaraciones tras la derrota ante el Real Madrid y comentó que se quejó de la transmisión televisiva, pero que sus palabras no eran una crítica al estamento arbitral.

"Esos temas no me gustan, no suelo tocarlos y lo único que dije es que me extrañó que no hubiera repetición. Luego, se vio que había repeticiones y se vio claramente. No podemos hacer nada y respeto mucho las decisiones de los árbitros y del VAR", zanjó.