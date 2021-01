Paco López se fue a disgusto de Cádiz

El entrenador del Levante Paco López declaró este martes tras el empate 2-2 que ha logrado este martes contra el Cádiz en el estadio Carranza que no se marcha "contento" ante un rival al que "no es fácil crearle ocasiones".

"No me voy contento, es un punto pero quiero ganar, aunque es complicado. Este es un campo difícil y ante un equipo al que no es fácil crearle ocasiones", manifestó López en rueda de prensa.

El entrenador granota dijo que en el partido "ha habido momentos en que el equipo ha encontrado espacios por dentro, pero nos ha faltado en la segunda parte tener claridad en los últimos metros".

Sobre el rendimiento en casa y fuera, indicó que "no es fácil analizar por qué a un equipo le cuesta ganar fuera de casa. Ganar en Primera es difícil fuera y en casa. Todos lo están tendiendo muy difícil del octavo hacia abajo, todos estamos teniendo dificultad en encontrar resultados posuitivos. Si la tuviéramos, estaríamos entre los seis primeros. Es un reto y vamos a buscarlo", aseguró Paco López.

El técnico del Levante señaló que "de tranquilidad no hay nada, queda mucho camino por recorrer. Estamos ahí metidos muchísimos equipos y en este tipo de situaciones el equipo que consiga mantener el equilibrio en determinados momentos... Lo que hay es que insistir, seguir mejorando, creciendo y no pararnos. Cada partido es el partido, es nuestro partido", finalizó.