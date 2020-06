Paco López se marchó con sabor agridulce

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró este martes que no está contento por el inicio de partido de su equipo, ya que salieron "demasiado temerosos", pero valoró la segunda parte pese a la derrota ante el Atlético de Madrid por 0-1.

"No esperaba el inicio que hemos tenido. No hemos salido bien y no estoy contento. Salimos demasiado temerosos y por contra en la segunda parte hemos dado un paso adelante y hemos acabado presionando al Atlético pero nos ha faltado el acierto de otros partidos", dijo Paco López tras el partido.

"En el segundo tiempo no sé si hemos hecho méritos para empatar pero no ha tenido nada que ver. Hemos acabado en área contraria, ellos defendiendo y apenas han tenido opciones y estoy muy contento con la segunda parte del equipo", subrayó.

El entrenador del Levante dijo que se queda con la actuación de su equipo en la segunda parte "con las dos ocasiones que hemos tenido bastante claras" y recordó el potencial del rival.

"Hemos entrado por dentro y por fuera y creo que el equipo lo ha intentado todo. Hace poco tiempo eliminó al campeón de Europa e hizo una cosa parecida a la que ha hecho hoy porque es de los mejores equipos defendiendo de esta forma", comentó.

Paco López señaló que las alineaciones "van condicionadas mucho por el poco tiempo de recuperación que tenemos" y dijo que deben cerrar cuanto antes la permanencia en Primera.

"No dejaremos de ser ambiciosos. No vamos a permitir relajación en el equipo. El equipo ha vuelto a demostrar que tiene fe y que cree ", concluyó.