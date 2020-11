Paco López tiene la confianza de la directiva y del vestuario

El entrenador del Levante, Paco López, explicó que confía en que el equipo cambie su mala racha tras seis jornadas sin conocer la victoria, que se siente respaldado por la dirección deportiva y el presidente Quico Catalán y nota también el apoyo del vestuario, además de no ver "ni mucho menos al equipo bloqueado, sino con mucha confianza".

"Lo que está claro es que el equipo hace muchas cosas bien, pero, para plasmarlo en victorias, todavía hay que dar un paso más", dijo Paco López al acabar el entrenamiento.

El entrenador del Levante insistió en que estas dos semanas de trabajo el equipo ha entrenado "sensacional y solamente hay que esperar a plasmarlo en resultados", al tiempo que matizó que deben ser "más decisivos en los últimos metros".

Además, Paco López aseguró que nota la confianza de los dirigentes del club valenciano y también del vestuario, ya que la semana pasada el centrocampista Gonzalo Melero comentó que la plantilla confía en él.

"No ha habido ningún mensaje concreto. Tanto por parte de la dirección deportiva como por parte del presidente, la sintonía es total y hablamos como lo hacemos cada semana. No he notado nada extraordinario ni nada diferente. Nos sentimos muy respaldados", destacó.

El técnico valenciano señaló que disfruta de un vestuario "muy bueno y unido" y que agradece el apoyo público de sus jugadores, pero quiso centrarse en el encuentro del sábado ante el Elche en el Ciutat de València.

"El Elche es un equipo que ha empezado muy bien, que tiene mucha confianza y eso les hace ser más atrevidos de lo que se podía esperar de un equipo que acaba de subir. Cuando un equipo está con esa confianza y poco que perder, se vuelve más peligroso", finalizó.

La convocatoria para el choque ya es oficial: