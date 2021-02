Paco López, triste por el empate: "Me voy fastidiado"

El entrenador del Levante, Paco López, admitió que se marcha "fastidiado" tras recibir el empate del Granada (2-2) en el tiempo de descuento y comentó que deberían haber resuelto el partido antes.

"Han pasado tantas cosas en esa última jugada que se tenía que haber terminado mucho antes porque era el último instante y hay que aprender", dijo el entrenador tras el partido.

"Hemos hecho lo difícil que es ponernos por delante dos veces, pero no hemos matado el partido y nos han hecho el gol del empate con tres centrales. Es una lástima. Igual que el otro día ganamos en el último minuto nos han empatado", agregó.

Paco López, sin embargo, quiso analizar "en frío" la situación del equipo, con 27 puntos en la Liga y en semifinales de la Copa del Rey. "Hace dos meses lo firmaríamos todos. Pero esto no para, el pasado no vale y hay que seguir, pero sí que es para valorar lo que está haciendo este equipo. No vamos a permitir sacar pecho", señaló el entrenador del Levante.

Sobre el partido del jueves en Bilbao ante el Athletic, Paco López comentó que no le importaba el rival porque los tres equipos presentes en la Copa del Rey son "muy potentes y muy fuertes" y del Athletic dijo que es "un equipazo".

Además, el técnico valenciano se mostró prudente sobre la lesión de José Luis Morales, que se retiró con molestias después de marcar dos goles. "Vamos a esperar a valorar la lesión, si existe. Él cree que es una sobrecarga, es su sensación y vamos a esperar las próximas horas y a ver cómo evoluciona", concluyó.