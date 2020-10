Paco López vio a un Levante irreconocible ante un Athletic "superior"

El entrenador del Levante Paco López admitió que el Athletic Club "fue superior" en el partido que les enfrentó en San Mamés y lamentó que su equipo no haya sido "el Levante reconocible" que se ha visto "en las primeras jornadas".

"En un resumen corto, el Athletic nos ha llevado a su juego y hemos sido incapaces de mostrarnos con balón a lo que estamos acostumbrados. No hemos estado acertados ni con balón ni sin balón", apuntó el técnico valenciano.

López añadió que "el plan" con el que llegaban a Bilbao era "tratar de estar protegidos sin balón en los duelos aéreos, en los uno contra uno y en las segundas jugadas".

"Cuando recuperábamos el balón sabíamos que nos iban a presionar arriba. Y si no ganas esa segunda jugada, ya sabíamos que en ese juego no solemos ser ganadores. En Pamplona sí salíamos de esa presión de Osasuna, pero esta vez no nos ha salido", señaló.

Por otro lado, el técnico levantinista dijo que "tenía claro durante toda la semana" que el portero Aitor Fernández, cuyo padre falleció el pasado viernes, "lógicamente no estaba para jugar", aunque hiciera "el esfuerzo por estar" e incluso fuera incluido el sábado en la convocatoria para este encuentro.

Por último, sobre la situación en la que queda el Levante, que ha sumado tres puntos en las cinco primeras jornadas, señaló que lo que les debe preocupar, más que los resultados, "es el análisis del juego". "Todos queremos ganar, pero la forma de ganar ya sabemos cuál es, trabajar e insistir. Tenemos que ser exigentes y trataremos de que no vuelvan a pasar partidos como el de hoy", concluyó.