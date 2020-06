Paco López vio justo el empate en Mestalla

El entrenador del Levante, Paco López, señaló que hicieron méritos para lograr el empate que finalmente sacaron de Mestalla este viernes en la reanudación de la liga tras el parón por el coronavirus y que hace que les quede "un punto menos para la salvación".

"Hubiese sido injusto irnos perdiendo, creo que hemos hecho méritos para sacar ese puntito delante de un grandísimo rival", indicó.

"Estoy orgullosísimo del trabajo del equipo, que ha sido muy valiente", dijo en una entrevista con Movistar LaLiga.

El técnico agregó que tiene más mérito aún haberlo hecho con diez jugadores y buscando hasta el final del descuento la portería contraria con la falta de condición física que tienen.

López dijo no haber podido ver si fue o no el penalti de Mouctar Diakhaby sobre Rubén Vezo que les permitió restablecer la igualada ya en el minuto 98.

"No lo he podido ver, nos decían que era dentro parece que la duda es si estaba en juego o no el balón pero para eso está el VAR y entiendo que será justo", concluyó.