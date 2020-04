Pacto en Inglaterra: no habrá fichajes entre los grandes y sí de fuera

La Premier League, por prestigio e importancia fuera de las fronteras británicas, está siendo una de las competiciones más duramente golpeadas por el coronavirus.

Los clubes han empezado a negociar rebajas salariales, hay jugadores descontentos... y se ha producido un sorprendente pacto entre los equipos que les puede llegar a ayudar a todos.

Según 'Daily Mail', los clubes han hablado para que no haya fichajes entre ellos... o, al menos, que no los haya si los dos equipos no están de acuerdo en el traspaso.

Se pretende evitar así que un equipo ofrezca un mayor salario a un jugador que otro y, de este modo, haya guerras entre los clubes.

Del mismo modo, la fuente insiste en que así se evitaría que los equipos más sanos económicamente y a los que menos golpeará la crisis económica roben jugadores a los más afectados.

Paralelamente, el Brexit amenaza a la vuelta de la esquina y podría dificultar que los jugadores busquen una mejor opción fuera de Inglaterra, pues podrían pasar a ser extracomunitarios.