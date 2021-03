Page mantiene su apuesta por Bale

Robert Page, seleccionador nacional de Gales, citó a Gareth Bale para la convocatoria de los compromisos de su equipo ante la República Checa y Bélgica clasificatorios para el Mundial de Catar 2022 y para el amistoso ante México programado para el próximo 27 de marzo.

Page, segundo entrenador de Ryan Giggs apartado de mutuo acuerdo con la Federación mientras resuelve unas acusaciones por violencia doméstica, volvió a llamar al jugador del Tottenham tras contar con él en la anterior ventana de partidos internacionales del mes de noviembre.

Entonces, Bale participó en los partidos de la Liga de Naciones que Gales jugó contra Irlanda y Finlandia. En esos momentos, José Mourinho, su entrenador, alternaba a Bale en el banquillo y en el once titular del cuadro londinense.

Meses después, el 'Expreso de Cardiff' ha mejorado su estado de forma y en los ocho últimos partidos oficiales del Tottenham ha marcado seis goles y ha sido titular en cinco de ellos.

Bale no es la única novedad en la convocatoria. Joe Allen, uno de los pilares de Gales, regresa a la Selección después de recuperarse de una lesión en el tobillo que le ha impedido jugar con el combinado nacional desde finales de 2019.

Page también contará con el portero con más partidos internacionales de Gales, Wayne Hannessey, ya recuperado de una lesión que le impidió disputar los partidos del mes de noviembre.

La Selección Galesa se enfrentará primero a Bélgica el miércoles 24 de marzo en el estadio Den Dreef de Lovaina; después, el sábado 27 de marzo, en Cardiff, recibirá a México en un amistoso; y, por último, el martes 30 de marzo, también en Cardiff, recibirá a la República Checa para cerrar el ciclo de encuentros internacionales.

