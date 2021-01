Pal Dardai, nuevo entrenador del Hertha Berlin

El húngaro Pal Dardai se convirtió este lunes en nuevo entrenador del Hertha Berlin para reemplazar a Bruno Labbadia, que fue destituido durante el fin de semana tras la derrota por 1-4 ante el Werder Bremen.

Dardai, que estaba a cargo de la Sub 16 del Hertha, firmó un contrato hasta 2022 y ya había estado encargado del primer equipo entre 2015 y 2019.

"Mi plan no era dejar el Sub 16 para entrenar a los profesionales. Pero no tengo que explicarle a nadie lo que significa el Hertha y naturalmente estoy dispuesto a ayudar", dijo Dardai.

Como jugador, Dardai defendió los colores del Hertha en 286 partidos, un récord en el equipo capitalino.

En 2015, Dardai tuvo que asumir al equipo en una situación difícil, ocupaba la penúltima posición, y logró salvar la categoría.

Luego, bajo la batuta de Dardai el Hertha tuvo la fase más estable de la última década con un promedio de 1,51 puntos en 151 partidos.

Dardai tiene ahora una plantilla que puede considerarse mejor que la de 2015 y la situación en la clasificación, puesto 14 y siete puntos por encima de la zona de descenso directo, es mejor que la de aquella época.

Sin embargo, en la próximas semanas a los berlineses les esperan partidos difíciles contra Eintracht, Bayern, RB Leipzig y Wolfsburgo, todos equipos de la parte alta de la clasificación.

"Queríamos a alguien que pudiera darle cohesión al equipo en la lucha contra el descenso en la que estamos", dijo el director administrativo del Hertha, Carsten Schmidt.