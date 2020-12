La confesión de Palermo: "Me quedé con ganas de jugar en el Atleti"

Martín Palermo desarrolló gran parte de su carrera en Boca, pero pasó por tres equipos en España. El argentino vistió las camisetas de Villarreal, Betis y Alavés. Pero se le quedó una pendiente.

Según desveló el propio ex delantero en una entrevista a 'One Football', le quedó la espinita de no haber militado en el Atlético de Madrid: "A nivel pasión, cómo se vive, el Atlético es el que me gustaba ver por cómo eran los hinchas, lo apasionados que eran".

"Luego, Real Madrid y Barcelona era haber podido vivir ahí adentro lo que es, ese nivel competitivo. Pero quizás en algún momento, Miguel Ángel Gil tenía la intención de llevarme. No se dio esa posibilidad, pero me quedé muchas ganas de ir a un equipo como el Atlético de Madrid", agregó el ex 'xeneize'.

Tras dejar en España 21 goles en 81 duelos con el VIllarreal, dos con el Betis en 12 partidos y tres con el Alavés en 14, Palermo regresó a Argentina. Allí, jugó hasta 2011 en Boca Juniors, con el que logró un total de 147 dianas en 289 encuentros oficiales durante sus dos etapas. Ahora, Palermo es entrenador y dirige a Curicó Unido de Chile.