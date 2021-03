Pallotta y los 'dardos' a Monchi por su etapa en la Roma

Monchi vive ahora una nueva etapa como director deportivo del Sevilla, pero en Italia no se olvidan de su figura. El español ocupó ese cargo en la Roma de abril de 2017 a marzo de 2019. De ello habló James Pallotta, ex presidente del conjunto romanista.

"Me han salido caras sus decisiones, no debería haberme fiado nunca de él. Yo quería traer a Ziyech, es un hecho documentado, pero a Monchi no le gustaba que jugase el Mundial y decidió no traerlo", recordó.

"Marquinhos es mi gran reproche -a él, no a Monchi-. Y había jugadores que querían dejar el club nosotros no teníamos otra elección. Es así como funciona el fútbol. Nunca he buscado aplausos, he trabajado duro cada día", añadió Pallotta en su cuenta de Twitter para contestar a las preguntas de algunos aficionados.

En el caso de Marquinhos, el central brasileño debutó muy joven, con solo 18 años, en la Roma tras llegar de Corinthians. El club italiano traspasó al futbolista al PSG por 31 millones de euros, una decisión que siempre fue puesta en duda por parte de la afición al propio Pallotta.