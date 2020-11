Palmeiras se lleva a Breno tras despuntar en Serie B con Juventude

Bren0o será nuevo jugador de Palmeiras. El 'Verdao' alcanzó un acuerdo con Esporte Clube Juventude por el fichaje del delantero de 24 años, según confirmó la entidad de Serie B.

Aunque no reveló la cantidad, en su comunicado afirma Juventude que "una operación extremadamente beneficiosa para el club e irrechazable para el jugador".

El delantero sumaba 12 goles esta temporada, nueve en Liga, con Juventude. Antes estuvo cedido en Athletico Paranaense y Figueirense. A Juventude llegó desde la cantera de Joinville.

"No puedo dejar de agradecer lo que Juventude hizo por mí. Desde que llegué me he sentido en casa y solo puedo estar agradecido con todos. Este club creyó en mí y los aficionados siempre me apoyaron. Ahora afronto un nuevo reto, una nueva oportunidad, en un club gigante y siguiendo mi sueño desde niño", expresó Breno en el escrito del club.