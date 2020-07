Palo de Lucas al Atleti: "Aquí todo es más grande"

Parece que Lucas no ha olvidado al Atleti, y como en las malas rupturas, se acuerda de su ex solo para hacer daño. Así ha sido, en su particular retrospectiva a su primera temporada como jugador del Bayern.

Lucas Hernandez habló de la que ha sido su primera temporada en Alemania. "Estoy muy contento con los títulos, en el campo estoy muy concentrado. Siempre intento ganar y dar el máximo de mi capacidad", dijo.

"En la vida privada estoy muy tranquilo, soy una persona relajada y amistosa. En Múnich todo es más grande que en el Atlético", apuntó, a continuación, con un mensaje nada sutil hacia su ex equipo.

Acabó, como no podía ser de otra manera, elogiando a su actual equipo. "El Bayern es un club muy especial. Un club muy grande pero el personal y la plantilla somos una gran familia. También los hinchas son increíbles", dijo Lucas, para finalizar.