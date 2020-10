Palo de Lukaku al United: "Hace un año era vago, lento, no corría..."

En unas declaraciones para 'The Time', Lukaku no ha pasado por alto su etapa en el Manchester United y se refirió a que en Inglaterra no le dieron la confianza suficiente ni la credibilidad a su juego.

"Hace un año, cuando estaba en Inglaterra, era vago, no corría, no hacía esto o aquello. Si me miran jugando aquí o en el United, sé que hay mejoras, pero el mismo Rom está ahí", afirmó.

Lukaku dejó el club inglés y en su primer curso en el Inter logró jugar 51 partidos y marcar 36 goles, cifras que se tradujeron en las mejores de su carrera deportiva.

"Si me miras ahora, verás un resultado diferente. Ves a una persona completa, ves todo el potencial y lo que podría estar haciendo en Inglaterra. ¿Me llamaron lento y yo era lento? ¿No puedo seguir el ritmo de juego vertiginoso del United?", acabó el delantero belga.

Y Lukaku sigue a lo suyo. En sus tres primeros partidos con el Inter en este curso, el atacante ya ha hecho tres goles.