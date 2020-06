Palo de Rincón al Madrid y a James: "Ojalá haber tenido el 20% de sus oportunidades"

Aunque podría volver a jugar con el Real Madrid con el regreso del fútbol, James Rodríguez sigue dando que hablar en su país por su poca participación en el equipo blanco.

Eso sí, no para todo el mundo ha jugado menos de lo que debería. Freddy Rincón, ex jugador 'cafetero', lamentó no haber tenido tantas oportunidades como James.

"No colocaría mi situación igual a la de él, porque James ha tenido muchas más oportunidades, lo que pasa es que toca mirar cada uno cómo la toma", arrancó.

"Yo hubiera querido tener la mitad o un 20% de las oportunidades que tuvo él, pero creo que eso va con cada uno y lo que hablan de él. Cuando uno no da motivos para hablar, lógico que no tienen de qué hablar porque qué van a inventar si no saben nada", explicó.

Freddy Rincón, que pasó sin pena ni gloria por el Real Madrid en la temporada 1995-96, recordó que los jugadores tienen que cuidarse mucho más. ¿Era una crítica a su compatriota?

"Uno tiene que cuidarse. La profesión del futbolista es de cuidado y uno debe poder llevar las cosas de la mejor manera posible", continuó.

Finalmente, habló de un racismo del que ya opinó hace unas semanas: "Quiero ser muy claro en las cosas. Esa cuestión de discriminación la sentí desde Colombia. Sentí discriminación en Cali, la sentí en Bogotá, eso no hacía parte del fútbol y cuando llegué a Real Madrid estaba más maduro en esa cuestión porque en mi país ya había sucedido. No le voy a echar la culpa a Madrid sabiendo que en mi casa también pasó".