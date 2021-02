Palos a Messi por su actitud ante el PSG: "Parecía desinteresado"

Cole cree que Messi no se involucró en el Barcelona-PSG. AFP

Joe Cole, ex jugador inglés, atizó a Leo Messi en 'BT Sport'. No le gustó la actitud del '10' del Barça durante la ida de los octavos de final de la Champions. Los 'culés' perdieron por 1-4 y el ex futbolista de Chelsea o Liverpool entre otros cree que le faltó involucrarse.