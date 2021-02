Comenzó jugando la Copa con el Barça y ahora se enfrenta a las 'culés' en la gran final

La esperada final de la Copa de la Reina entre el Barcelona Femenino y el Logroño contará con una protagonista indiscutible. Se trata de Pamela Tajonar, que empezó jugando la edición 2019-20 del torneo con el conjunto azulgrana, rival al que ahora se enfrentará.

Y es que Pam se marchó del Barça en busca de oportunidades, ya que no contaba con sitio en un equipo cuya portería esta destinada a la gran Sandra Paños. La mexicana hizo las maletas y aterrizó en el Logroño, rival, precisamente, del Barcelona en la Copa.

Por eso, en unas declaraciones concedidas al diario 'AS', la ex portera del Sevilla comentó: "Siempre es especial enfrentarte a equipos en los que has estado. En este caso lo que le veo más especial es que es una Copa de la temporada pasada y todo estaba planeado para poder estar ahí con el equipo contra el que vamos a jugar. Pero es anecdótico. A mí me gusta enfocarme en lo que tengo, en lo que tuve".

Pese a que se enfrentan al equipo más en forma en estos momentos en la Primera Iberdrola, Pamela confía plenamente en la capacidad de las suyas para levantar el título: "Lo que queremos es ganar la Copa, por supuesto que me veo levantándola. Somos conscientes de que podemos ganarla y vamos a eso a Málaga, no a ninguna otra cosa. Tenemos mucha confianza y seguridad en lo que estamos trabajando y lo que somos capaces de conseguir. Estoy muy tranquila".

Y, por eso, Pam se refirió al compromiso de Liga que enfrentó a ambos conjuntos hace tan solo unos días: "Fue un partido en el que pudimos comprobar que somos capaces de frenar su juego. A nosotras nos sirvió para saber que podemos hacer las cosas bien ante equipos como el Barça".