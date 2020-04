"Mi sueño es entrenar al Atlético"

Fue uno de los mejores lanzadores de falta en la década de los 90. Milinko Pantic ilusionó al Vicente Calderón, algo que quiere hacer de nuevo en el Wanda Metropolitano, aunque desde otro sitio.

Pantic, en una entrevista en 'The Coaches' Voice', mostró su deseo en volver a la disciplina del Atlético de Madrid, donde ya estuvo tanto como jugador como de entrenador en el filial.

"Mi gran sueño permanece intacto: entrenar al Atlético de Madrid. Y estoy seguro de que ese momento llegará. Soy una persona muy amiciosa que, tarde o temprano, termina alcanzando lo que quiere", explicó el que fuera ídolo del Atlético.

El ex futbolista ya estuvo en el Atlético B: "Los primeros cinco días de pretemporada fueron los más difíciles y duros de mi vida profesional. Me encontré con 36 jugadores. Firmamos una gran temporada donde se juntó una gran generación de jugadores. Ahí estabam por ejemplo, Saúl. Al acabar la temporada tenía un año más de contrato y el club tomó la decisión de no renovarme", aseguró.

Pantic también repasó su etapa como jugador 'colchonero0. "Me fui a Serbia a hacer la pretemporada con el Panionios. La más dura de mi vidal. En medio de la concentración me enteré de que Antic había firmado por el Atlético de Madrid. Al volver, contactó conmigo con un mensaje muy claro: 'Te quiero firmar para el Atlético'. Tenía la curiosidad de saber si realmente estaba preparado para jugar a ese nivel. Mi fichaje por el Atlético fue cosa del destino, una historia sobre la que se podría hacer una película", sentenció.