"Papelón", "escándalo", "vergüenza": así vio la prensa internacional el adiós del Madrid

El Real Madrid perdió ante el Alcoyano para caer eliminado en la Copa del Rey. La actuación se llevó las críticas no solo de la prensa nacional, sino también de la internacional.

'La Gazzetta dello Sport' tiró por la falta de información del rival blanco: "Que levante las manos quien haya oído hablar del Club Deportivo Leganés antes de este miércoles. Bueno, a partir de ahora se convertirá en la respuesta a algún juego de preguntas y respuestas".

En Alemania, 'Bild' dijo del partido del Real Madrid que "esta actuación fue de todos menos real. El Real Madrid se deshonró en la Copa. El mejor club de Madrid perdió en la tercera ronda frente a un equipo de tercera categoría".

"Una vez más parecía demasiado lento en sus cambios, no reaccionó a tiempo, mientras que los once muy reordenados que había alineado no pudieron ponerse a cubierto después de que Militao cabeceara un centro de Marcelo. Su Real Madrid habrá jugado un solo partido en toda la competición antes de regresar a Madrid con la cabeza gacha", dijo 'L'Équipe' sobre Zidane.

Más crítico fue 'Olé': "Bomba en Madrid y no se trata de un fichaje Top. El poderoso 'Merengue' campeón de Liga perdió y quedó fuera de la competición con un equipo de la Segunda División B de España, la tercera categoría en el país ibérico. Papelón".

"Escándalo en la Copa del Rey. Después de que el Atlético Madrid cayera ante el Cornellà, el Real Madrid fue eliminado en dieciseisavos de final perdiendo, tras la prórroga, por 1-2, en casa del Alcoyano, equipo de la tercera división del fútbol español", dijo 'A Bola'.

También llegaron críticas desde Brasil. "El partido de este miércoles marcó el debut del Real Madrid en esta edición de la Copa del Rey, y también la despedida más temprana en cinco años. ¿Y qué hay de la vergüenza de perder con un equipo de Segunda División B, y tener un jugador más?", incidió 'Globoesporte'.