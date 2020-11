Para Arrasate, Osasuna fue superior hasta el primer penalti

Arrasate cree que la clave de la derrota de Osasuna ante el Atlético de Madrid fue el primer penalti. Joao Félix se encargó de transformarlo y el técnico, en la rueda de prensa posterior, se refirió a ese momento como lo que marcó el inicio del dominio rojiblanco.

"Estábamos siendo superiores, pero el 0-1, aparte de ser un mazazo, ellos gestionan las ventajas a favor y nosotros hemos tenido problemas defensivamente. En el segundo tiempo, nos han hecho más daño", afirmó el técnico del conjunto navarro.

"No es fácil la explicación. En la segunda parte, nos han generado dudas y han tenido acierto en la manera de jugar. A nivel defensivo, no hemos estado bien, ellos han encontrado la forma de jugar", añadió cuando se le pidió que ahondara en su perspectiva.

Y recordó a su afición: "En los momentos malos, no tenemos el apoyo de la afición, no lo tiene nadie. Es algo que no lo podemos tener y ojalá dentro de no mucho podamos disfrutar del público". También habló sobre la actuación de Budimir: "Para eso ha venido y la primera que ha tenido la ha metido, seguro que le sirve para ganar en confianza".