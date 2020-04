Para Bruno, el partido ante el Madrid fue el mejor de su carrera

El defensa del Levante Bruno González aseguró que el partido jugado el pasado 22 de febrero ante el Real Madrid, que acabó con victoria del equipo valenciano por 1-0 y que significó su estreno como levantinista, es el mejor de su carrera en el fútbol profesional a pesar de “muchos condicionantes que la gente no sabe”.

“Probablemente haya sido el mejor partido de mi carrera teniendo en cuenta muchos condicionantes que la gente no sabe. Había jugado el último partido oficial con el Getafe en noviembre y no jugaba desde entonces. Siempre he entrenado muy fuerte para estar preparado y, como me dijo un amigo mío: ‘la suerte te pilla entrenado”, dijo Bruno en una entrevista en el canal de televisión del Levante.

El jugador canario se refirió a la victoria del Levante ante el Real Madrid por 1-0 en un partido en el que fue titular por sorpresa y completó una sólida actuación después de haber llegado al equipo valenciano en el mercado de invierno procedente del Getafe.

“Me faltaba ritmo, estaría más lento de lo normal, sin ritmo de juego… y, por suerte, salió todo bien”, indicó Bruno, que también subrayó lo cómodo que se ha sentido desde el primer entrenamiento que tuvo con el Levante tras no haber jugado prácticamente durante la primera parte de la temporada en el Getafe.

“Lo pasé mal porque me gusta jugar a fútbol y me pagan por eso. Estoy muy contento y lo que me dijo el entrenador me hizo sentir válido y los compañeros me trataron de diez. Me hicieron sentir uno más”, finalizó.

Bruno, además, también desveló que se entretiene en este confinamiento por el coronavirus asistiendo a clases de inglés de forma virtual un par de veces por semana, que juega a la consola con sus amigos de Canarias y confesó que vio los nueve capítulos de la última temporada de 'La Casa de Papel' en un solo día.

En una entrevista con el diario 'AS', además, analizó su situación contractual. Dejó claro que no es lo importante y menos cuando "hay gente muriendo". No parece que un acuerdo entre él y la directiva vaya a ser un problema en el futuro cercano.