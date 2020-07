Para Córdón, volver a trabajar con Pellegrini es apasionante

Tras una temporada decepcionante, el Betis ya tiene sentadas las bases de la próxima. Pellegrini, en el banquillo, y Antonio Cordón, en la dirección técnica, son estas bases. El nuevo encargado de la política de fichajes analizó su llegada en una comparecencia telemática.

"El hecho de estar con Manuel Pellegrini otra vez, trabajar a su lado con todo el 'staff' técnico, es algo apasionante. Creo que es un gran profesional, la trayectoria no hace falta explicarla. Estoy convencido de que va a aportar mucha experiencia, sabiduría e, indudablemente, trabajar a su lado es para mí todo un privilegio", dijo.

"Llegar al Betis supone un gran paso en mi carrera deportiva. Creo que es algo muy bonito, algo que quiero disfrutar con toda la afición, los jugadores y el club. Estoy muy contento de poder aportar todo el trabajo que vamos a poder hacer entre todos y seguro que con la alegría y el apoyo de la afición, el trabajo de todas las personas que componen la familia bética, vamos a tratar de llevar al club lo más alto posible", añadió.

"No me gusta prometer títulos, me gusta prometer trabajo, calidad, disciplina, exigencia… Es lo que voy a pedir a todas las personas que componen la familia bética. Creo que con todo esto, unido al apoyo de la afición, estoy convencido de que todos vamos a poder presumir de nuestro equipo, disfrutar grandes tardes y creo que llevaremos al club a lo más alto posible si cumplimos con estos objetivos", concluyó.