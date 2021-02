Para David Gallego, siempre será especial enfrentarse al Espanyol

David Gallego tiene muchos amigos y un pasado que atesora con cariño en el recuerdo en el Espanyol. El actual entrenador del Sporting, en la rueda de prensa previa a su duelo con los 'pericos' en Liga, repasó esto y otros aspectos, como la situación actual de Djuka.

"No es el partido más importante, tiene el valor de tres puntos. Es hora de sentir que podemos competir con cualquier equipo. Tengo una relación excelente con todos los jugadores que dirigí en mi etapa. Enfrentarme al Espanyol va a ser siempre especial", dijo.

"Es el club en el que estuve muchísimos años, el que me dio la oportunidad de iniciarme en el fútbol profesional, de dirigirlo en Primera División y en Europa. Además, hice muchísimos amigos y me sentí muy querido por la afición", añadió en este sentado.

Centrado en el partido, dijo sobre Djuka que "siempre está motivado" y, acerca de la cláusula que no le permitirá alinear a Campuzano, que "Víctor no salía del Espanyol si no se aceptaba esa cláusula. Estaba muy clara la balanza: perdemos al jugador para un partido, lo ganamos para media temporada. Nuestra gestión ha sido buena".