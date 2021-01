Para echarse a llorar: la enfermería del Liverpool es un drama

Si el Liverpool disfrutó al máximo la temporada pasada con la ansiada Premier League, en este curso vive la situación opuesta. Lo pasa mal en Liga para seguir el ritmo de los líderes sobre todo a causa de las continuas lesiones que lastran la irregularidad del conjunto 'red'.

Klopp tenía su once tipo en la campaña anterior. No rotaba si no era necesario y, pese a eso, todos aguantaron el ritmo sin problemas físicos destacables. Y sacó la temporada con una nota altísima. Pero en esta 2020-21 ha cambiado todo.

El último en incorporarse a la enfermería ha sido Joel Matip. El zaguero cayó lesionado en el partido ante el Tottenham. Supone un mayúsculo para Klopp, que se vuelve a quedar sin efectivos en la zona defensiva.

Sin Virgil van Dijk o Joe Gómez para una larga temporada, Klopp confió en Fabinho para el centro de la zaga, pero el brasileño también sufre problemas musculares. Antes, Alexander-Arnold estuvo también un tiempo apartado hasta recuperarse.

Keita y Henderson son los integrantes de la medular que actualmente pasan los días en la enfermería, los dos por obstáculos musculares. Thiago estuvo hasta hace bien poco, Oxlade-Chamberlain igual...

Y en ataque también se resiente. Diogo Jota, que arrancó la campaña como un tiro, sufre una lesión de rodilla. En el pasado estuvo varias semanas fuera Salah por COVID-19.

En definitiva, un montón de piedras en la mochila de Klopp que resulta difícil de llevar. Pese a ello, el conjunto 'red' es cuarto en la Premier -a cuatro del City- y sigue vivo en la Champions...