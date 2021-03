"Laporta tiene un pasado con Messi que puede ser positivo"

Ronald Koeman pasó por la sala de prensa del Camp Nou antes de viajar para analizar la vuelta de octavos de final de la Champions League. Se hace difícil remontar, el 6-1 al PSG queda muy lejos, pero ante todo los azulgranas reclaman mantener la imagen.

"Ojalá que las sensaciones sean muy diferentes. Tenemos un resultado malo en contra, pero siempre hay vida. Depende de cómo empecemos el partido, de la energía que pongamos en complicarle la vida a nuestro contrario, y también depende de la efectiviad", explicó.

"Ellos tuvieron mucha en el primer partido, pero nosotros somos un equipo que sale siempre a ganar y que tiene muchas ocasiones. Si tenemos una efectividad óptima... nada es imposible", insistió Ronald Koeman.

¿Habrían encajado el 1-4 con las circunstancias actuales?: "En la ida también estábamos en un buen momento. La Copa nos ha dado mucha confianza, pero no se puede comparar un 2-0 fuera de casa con un 1-4 en casa. Además, el PSG es un equipo que aspira a lo máximo en la Champions League y para tener una oportunidad de remontar, debemos hacer un partido redondo. Pero lo vamos a intentar".

A Koeman se le preguntó por las bajas en defensa y si tendría más opciones con Araujo: "Es una temporada donde nunca hemos tenido a todos disponibles y en la que tuvimos mala suerte con los centrales. Pero esto no depende de uno o dos jugadores, el equipo es fuerte y debemos demostrarlo".

"Hablamos y analizamos sus últimas dos semanas de entrenamiento. Forzamos un poco la vuelta de Araujo, volvió a tener molestias y no queremos forzar. Necesita más entrenamientos con el grupo y si todo va bien, puede que esté preparado contra la SD Huesca", aclaró sobre el estado del central uruguayo.

En cuanto a Joan Laporta y sus opciones de convencer a Messi: "No sé si habrá más, pero el nuevo presidente Laporta tiene un pasado con Leo y más jugadores que es bastante positivo. No sé si eso será un cambio para Leo, pero él sabe que puede decidir lo que sea sobre su futuro. Ojalá que siga con nosotros. Joan ha ganado sus elecciones con bastante diferencia, los socios han votado y creo que para el club es muy bueno tener un presidente como él".

"Le conozco del pasado, también a Frank Rijkaard, que estuvo como entrenador con él y sé que es alguien que da muchas confianza a sus jugadores, está muy bien metido en su cargo, ayuda a los entrenadores... Al final, para nosotros todo dependerá de los resultados. En el vestuario dijo buenas palabras y había buen rollo. Ahora nos toca seguir en este camino, tendremos otra prueba para demostrar que estamos en el buen camino", añadió.

¿Importa más el resultado o la imagen en París?: "No me conformo con nada. Tenemos que salir al partido, hacer nuestro juego y tener oportunidades. Si jugamos y después tenemos la sensación de que hicimos el máximo, independientemente del resultado... Eso será lo más importante. Lo que no queremos es decir que pudimos hacer más".

Las ausencias de Neymar y Moise Kean: "Tenemos que hacer un partido redondo, sacar un resultado importante y aspirar a más. Siempre se hablará de las bajas del contrario, pero también tenemos que ver las nuestras, que son muchas más que las del PSG".

"Siempre es diferente tener un resultado como el de Sevilla o el del 1-4 en contra. Es más complicado, pero una vez más, nada es imposible. Creamos en nosotros mismos. Vamos a mostrar esta mentalidad que el equipo viene teniendo desde hace mucho tiempo", continuó sobre las opciones del Barça.

Cuestionado por el once: "Sí, tengo el once en mi cabeza. Analizamos el primer partido, hablamos con los jugadores, daremos la alineación en la última charla. Yo creo que con estos 22 jugadores podemos estar tranquilos".

Koeman no quiere cargarle todo a Leo Messi: "Si pensamos en remontar, necesitamos a todos los jugadores a su máximo nivel. Si somos capaces, y Leo puede hacer uno de los mejores partidos, todo es posible. Messi puede decidir cualquier partido en cualquier momento. No podemos darle más presión a Leo, todo el equipo tiene que estar en su mejor nivel y tener suerte también. Hay que acabar las jugadas y tener efectividad".

"Su entrenador preparará a su equipo de la mejor manera. Ellos no piensan que sea un partido fácil, tendrán que defender el resultado en el Camp Nou, pero son circunstancias distintas para remontar. Es más fácil hacerlo en tu casa que cuando juegas el segundo fuera. Ellos van por buen camino y prepararán un partido serio, veremos qué ocurre", replicó cuestionado por el PSG.