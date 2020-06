"Para el Madrid, veremos quién está en mejores condiciones"

Pep Guardiola terminó contento tras el regreso del fútbol para el Manchester City. Los celestes golearon al Arsenal por 3-0 y las sensaciones fueron buenas, pero el de Santpedor no se fía solo de ese choque: "El partido contra el Arsenal no fue un problema porque las piernas de los jugadores estaban frescas".

Advirtió de que lo peor para los futbolistas vendrá en las próximas semanas: "Los jugadores necesitan minutos para ir cogiendo la forma y los problemas llegarán cuando juguemos cada tres días".

"Después del Burnley, tenemos a Chelsea y Newcastle fuera. Luego, al Liverpool en casa. Los problemas surgen cuando juegas partidos cada tres días sin tener la condición física adecuada", insistió.

Guardiola reconoció que aprovechará para hacer las máximas sustituciones posibles, aunque no agitará el equipo cada jornada: "No voy a cambiar a los once jugadores, pero aprovecharé la oportunidad de hacer cinco cambios en cada partido para tener a todos en forma".

Finalmente, Pep habló de quiénes serán los protagonistas en la vuelta de la Champions: "En un mes, veremos quién está en mejores condiciones para la FA Cup y especialmente ante el Real Madrid".