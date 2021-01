Para Eto'o, Ansu Fati es el nuevo Leo Messi

Samuel Eto'o sigue siendo uno de los mejores delanteros que han jugado en el Barcelona en toda su historia. Y no solo por sus goles o sus títulos, sino por cómo cambió anímicamente a un equipo casi muerto a su llegada.

El camerunés habló con 'Sport Bible' del futuro e identificó a Ansu Fati como el sucesor natural de Leo Messi. "Creo que es el elegido para el futuro. Dicho esto, ya está haciendo cosas increíbles y el club tiene que tener mucho cuidado con él y debe protegerle. Espero que sea el que tome el testigo de Messi", explicó.

Eto'o recordó cómo él descubrió a Leo Messi y cómo el argentino asombró a Patrick Vieira, de la Juventus, en aquel famoso Trofeo Joan Gamper de 2005. "Patrick Vieira estaba en el otro equipo y él era uno de mis grandes hermanos. Le dije: 'Hermano, atento, vas a ver a una estrella del futuro, será el número uno. Se llama Leo Messi", rememoró.

"Vieira me contestó: 'No te preocupes. Lo controlaré, lo vigilaré de cerca'. Y al final del partido vino y me lo reconoció: 'Es increíble. Es imposible detenerle", continuó un Eto'o que firmaría 130 goles en el Barcelona antes de salir al Inter de Milán con José Mourinho.

Finalmente, el ex delantero azulgrana dejó el mejor piropo que le han dejado a Messi en su carrera: "Parece que juega con sus amigos un amistoso. Es el mejor de esta vida y también de cualquier otra vida".