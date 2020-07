Garitano la tomó con el VAR: "No es lo que se nos dijo"

El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, percibe un cambio de criterio en la utilización del VAR tras el parón liguero por la pandemia el coronavirus y tiene la "sensación" de que "las cosas que están pasando no pasaban antes" de ese paréntesis.

"La sensación que tenemos todos es que en estas últimas semanas ha habido una tendencia diferente a pitar cosas", destacó el técnico vizcaíno en la rueda de prensa previa al partido del domingo frente al Levante.

Garitano recordó que "al principio nos dijeron que en las jugadas 'grises' no se iba a entrar a valorar" y, sin embargo, "ahora estamos viendo que se está entrando mucho a valorar y a pitar desde arriba". "Otras veces en jugadas manifiestas y penaltis muy claros como el del otro día -en la acción de Munir sobre Íñigo Martínez en el Athletic-Sevilla del pasado jueves- que todo el mundo lo ve no se llama. No es lo que se nos dijo al principio cómo está funcionando", dijo el técnico.

No obstante, Garitano añadió que prefiere no ahondar en este asunto porque "puede parecer que pones excusas" y por ello quiere preocuparse "más del juego" de su equipo. "En lo otro no podemos intervenir y si haces un buen juego estarás menos expuesto a las decisiones que se puedan tomar", subrayó.

Por otro lado, el entrenador del conjunto bilbaíno confirmó que Yuri Berchiche, con molestias en el pubis, y Beñat Etxebarria, también por problemas físicos, se sumarán a las bajas del sancionado Dani García y el lesionado Yeray Álvarez de cara al choque en el Olímpic Camilo Cano de La Nucía.

Garitano señaló que no espera "un partido físico, sino todo lo contrario" ante un rival "de calidad, ofensivo, alegre y que juega bien al fútbol", aunque "por su manera de jugar" tiene "más problemas al recibir goles". "Es capaz de lo mejor y cuando tienen el día se asocian muchos futbolistas buenos que tiene. Intentaremos que no jueguen cómodos y que podamos hacer gol. Necesitamos llegar al área contraria y, como en Valencia, dar sensación de peligro y de que podemos hacer goles", reflexionó.

Por último, cuestionado sobre si van a necesitar ganar los tres últimos partidos -Levante, Leganés y Granada- para tener opciones de alcanzar una plaza europea el técnico de Derio recalcó que "la única cuenta es ganar el primer partido". "No podemos pensar en ganar tres partidos sino en ganar el primero. No tenemos nada más en mente. Si ganamos nos acercaremos y si perdemos, nos alejaremos. Las cuentas son sencillas", zanjó.