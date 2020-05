"Para hacer historia en la MLS, tengo que ganar títulos"

El delantero Carlos Vela no quiere pasar de puntillas por el fútbol estadounidense. Quiere ver su nombre en la historia.

El futbolista de Los Angeles FC dejó claro que su objetivo va más allá de conseguir buenos números una temporada. "Si quiero estar en la historia de la MLS o de mi club, tengo que ganar títulos. Ese es mi objetivo", señaló a 'Goal'.

"Quiero ganar la MLS, es lo más importante para mí. Cuando ganas algo individualmente, se siente bien, pero al final el futbol es un deporte de equipo", profundizó.

Admite que fue importante para él ser el mejor futbolista del curso, pero no se conforma con ello: "Espero que esta temporada o la próxima temporada pueda ser MVP nuevamente, pero también ganar campeonatos y estar en todos esos lugares porque, si estás en esos lugares, es porque estás haciendo lo correcto".

De momento, Carlos Vela no se ve en otro sitio que no sea Los Angeles FC. "Me siento realmente cómodo viviendo aquí y jugando aquí. Quiero ser el mejor todos los días. Es un honor ser reconocido en la ciudad.. No trabajas solo para eso, pero cuando estás tratando de hacer algo por ti, tu talento, la ciudad, y la gente lo reconoce, te sientes especial. Cuando vine aquí, nunca esperé tener un impacto tan grande", finalizó.