Para Ibra, todo vale: ¡zancadilla a un rival cuando nadie mira!

Hay cosas que los árbitros no pueden ver, tampoco sus ayudantes. Cuando todo está enfocado en una parte del terreno de juego, se hace complicado visualizar el resto. Ibrahimovic se aprovechó de ello.

En el minuto 26 del Milan-Atalanta, una acción de penalti desde los once metros demostró que todo vale para el sueco, ya que en lugar de defender un posible rechace prefirió tratar de derribar a su rival.

Son muchas veces las que hemos podido ver esto a lo largo de los partidos, pero no por ello no nos cansamos de destacar su ilegalidad. Zlatan Ibrahimovic fue a derribar a Zapata en la carrera de este, pero el jugador del Atalanta fue honesto y prefirió no exagerar el contacto.

Donnarumma realizó una gran intervención en aquel momento para mantener el resultado de 1-0 a favor del conjunto 'rossonero'. Sin embargo, el protagonismo de la acción, nuevamente, se lo llevó Ibrahimovic.