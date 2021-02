Para Iturregi, el partido ante el Betis es de los más importantes

Iraia Iturregi ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar el cara a cara de la Liga Iberdrola que enfrentará al Athletic Femenino ante el Betis, en el partido aplazado de la decimoctava jornada.

La entrenadora del conjunto vasco destacó la importancia de conseguir los tres puntos ante el cuadro verdiblanco: "No lo voy a considerar final porque no lo es, es más final para ellas que para nosotras, pero no voy a negar que es uno de los partidos más importantes de la temporada. Es un rival muy directo. Ganar nos permitiría aumentar la distancia a ocho puntos con ellas, luego vamos a Madrid para visitar al Rayo y a la semana siguiente recibimos en Lezama a otro rival directo, el Sporting Huelva".

Y añadió: "Estas tres semanas nos van a marcar cuál va a ser el objetivo de aquí a final de curso. Si sacamos nueve puntos, que sería la situación ideal, nos podemos plantear nuevos objetivos, pero si no sacamos puntos el único objetivo sería mantener al equipo en Primera División. Los próximos tres partidos van a marcar nuestro camino".

Además, explicó sobre lo que necesita el equipo para comenzar a sumar de tres en tres este curso: "Yo siempre digo que a estas alturas los equipos están donde están por méritos propios. Si el Athletic está en esta situación es porque nos faltan cosas. El equipo no compite tan bien como se espera. A nivel defensivo tiene que ser más intenso, más contundente porque con muy poco nos hacen goles. A nivel ofensivo hay que ser más valientes con balón, tampoco podemos hacer lo de la primera parte ante el Madrid, ni intentar abrir al equipo para sacar el balón jugado".

"No podemos quitarnos el balón de encima. Esto tiene que ver con la confianza de las jugadoras. No hay otra, hay que dar un paso adelante, las jugadores tienen calidad como para hacerlo y esto es lo que estamos intentando transmitir. Para ganar partidos hay que hacer cosas, ser valientes, asumir riesgos... Cuando hagamos esto, ganaremos partidos y las jugadoras cogerán más confianza", sentenció.