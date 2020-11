Para Kempes, la despedida de Maradona "es digna de un dios futbolero"

La muerte de Diego Maradona ha dejado un vacío profundo en el mundo del fútbol. En Argentina, históricos de este deporte que coincidieron con el 'Pelusa', como es el caso de Mario Kempes, lloran en su adiós.

Entrevistado por 'ESPN', el mito del Valencia y campeón del mundo con Argentina en 1978, dijo estar "consternado, dolorido y sorprendido": "Tantas veces nos sorprendió Diego que ya se iba, que ya se iba y siempre volvía y esta vez no pudo. El corazón ya no lo aguantó".

Decía Kempes que no quería creerse la noticia: "Me llamaron desde Córdoba. Yo les decía 'no bromeen'. Ahí llamé a mi mujer para que se fijara, y era verdad. Decían que no iba a pasar la operación pero salió bien. Se lo veía con ganas, nos sorprende esto. Yo creo que todos tenemos predestinado fecha y hora y, cuando menos lo esperemos, seguiremos el mismo camino".

"La despedida que le están haciendo es digna de un dios futbolero. Se va alguien que marcó una época", dijo Kempes sobre las multitudinarias colas en Buenos Aires para decirle "adiós" al Diego en la Casa Rosada, de la que fue trasladado al final de la tarde para su entierro en el Cementerio de Bella Vista.

"Eso era el Diego. El sentimiento es igual para todos. Desgraciadamente se nos va, pero yo creo que también va a estar feliz porque se va a reencontrar con la vieja y el viejo y lo va a saber disfrutar", concluyó.