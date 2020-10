Para Macri, el descenso de River importa más que la Libertadores

Mauricio Macri siempre tendrá esa vena 'xeneize' que le hará tener ese pique constante con River Plate. El ex presidente de Argentina, en su última charla con 'A24', recordó ese debate sobre qué es más importante: el descenso de River o la Libertadores que el 'Millonario' le ganó a Boca en el Santiago Bernabéu.

"Siempre querré revancha por esa Copa. Siempre. Lo de Madrid va a ser un hito, así como la 'B' para ustedes. La 'B' no equilibra. La 'B' es la 'B", añadió Macri.

Y aclaró: "Igual te digo, soy el único hincha de Boca que pedía que River no fuera a la 'B'. Ese año que no estuvo sufrí. Imagina que no vuelve a subir nunca más. Sin Boca, River se moría. Y al revés".

Esa final en el Bernabéu, siempre dolorosa: "Para mí fue doble tristeza porque Guillermo Barros Schelotto es como un hermano menor, igual que Palermo, Ibarra y toda esa camada con la que ganamos tantas cosas".