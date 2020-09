"Para mí es un sueño jugar con Cristiano"

Después de su salida polémica salida del Barcelona, el centrocampista Arthur Melo fue presentado este miércoles como nuevo jugador de la Juventus.

"Para mí es un día muy importante. Quiero agradecer a la familia y especialmente a la Juventus por recibirme de la mejor manera posible. Estoy muy feliz de estar aquí, de poder jugar con campeones y campeones como Cristiano Ronaldo. Es un sueño para mí jugar con él", comenzó el brasileño.

Sobre su relación con el técnico Andrea Pirlo, aseveró: "Todavía no he hablado en detalle con el entrenador. Ha jugado al fútbol como pocos, se mueve de una manera única. Siento el gran privilegio de jugar con un entrenador así, pero todavía no hemos hablado de movimientos".

"Sobre el Barcelona solo puedo dar las gracias al club, que me mostró un gran cariño. Me hizo jugar en Europa y es parte de mi corazón. Pero ahora representa el pasado. Desde el inicio de las negociaciones me ha tratado muy bien en todo por la Juventus, que me hizo sentir parte de un proyecto ambicioso", agregó en referencia a su salida de la entidad 'culé'.

Ante la posible llegada de Luis Suárez a la plantilla, Arthur manifestó: "No he tenido la oportunidad de hablar con él y no sé cuál es su situación en el Barcelona. Pero es un gran jugador, nos daría un gran valor añadido".

También se refirió a las diferencias que encuentra entre la Serie A y LaLiga Santander. "Hay más contactos aquí. Será un gran campeonato, en todo el mundo lo reconocen. Habrá muchas peleas y competiciones emocionantes. Pero la Juve es un gran equipo, que jugará hasta el último toque. Todos estamos ansiosos por comenzar", apostilló.