"Para mí, Maradona todavía está ahí"

La muerte de Diego Armando Maradona sigue siendo un asunto muy doloroso para todos los argentinos, especialmente para aquellos que conocieron de cerca al ex astro de la 'Albiceleste'.

Uno de los mismos es un Martín Palermo que relató en 'The Players Tribune' cómo vivió el momento en el que se enteró del fallecimiento del que fuera campeón del mundo en 1986.

"Cuando escuché la noticia, inmediatamente le mandé un mensaje a un periodista amigo que sabía que era cercano a él. '¿Es verdad?'. Me respondió: 'Sí...'. Y en ese momento, uno no... no puede creerlo", explicó.

"O sea... uno se acuerda la cantidad de veces que Diego estuvo en situaciones parecidas, en las que estaba en el hospital y se multiplicaban rumores sobre su muerte, y entonces pensaba: 'No, no puede ser, solamente es lo que están diciendo. Probablemente no sea nada'. Y al final realmente no era nada. Maradona siempre se recupera. Maradona siempre sobrevive. Había pasado tantas veces. Pero después la noticia sobre su recuperación nunca llega", aseguró.

Palermo también recordó cuando coincidió con el '10' en Boca Juniors. "Todavía siento que fue una bendición haber podido jugar con él al lado en los últimos meses de su carrera. Obviamente no estaba en la plenitud de su momento de esplendor de los años 80. pero igual te asombraba. Llegaba al entrenamiento y era como si todo se paralizara, y nosotros nada más mirábamos lo que hacía con la pelota", comentó.

Por último, el ex delantero confesó que todavía no ha asimilado el adiós de Maradona. "No sé cuándo voy a enfrentarme con la realidad. Quizás en algún momento tendré que aceptar que Diego se fue, del mismo modo en el que tuve que aceptar la muerte de mi hijo. Voy a tener que cruzar ese puente y decirme: 'No está aquí. No lo voy a ver nunca más'. Pero todavía no llegué a ese punto. Es demasiado doloroso, demasiado surrealista. Para mí, Diego todavía está ahí. Dios aún existe. Y de algún modo, siempre estará", sentenció.