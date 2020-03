"No es mano, Sergio no puede cortarse los brazos"

Las infracciones por mano, sobre todo cuando son dentro del área e interviene el VAR, siguen generando polémica en LaLiga. La que le costó la expulsión a Sergio Herrera en el encuentro entre Sevilla y Osasuna dejó muy enfadados a los navarros, como evidenció Roberto Torres tras el partido.

En declaraciones para los micrófonos de 'Movistar LaLiga', el atacante del equipo rojillo criticó con dureza la decisión de Del Cerro Grande. "Para mí no es mano. Sergio sale y no puede cortarse los brazos", adelantó el navarro, quien añadió que, a su juicio, hubo falta a Oier en el primer tanto andaluz.

"El balón le da primero en la pierna antes de darle en la mano. Creo que se ha dado en muchos partidos y unas veces se pita y otras veces no. La norma cambia cada semana y no lo termino de entender", abundó.

Sobre el desenlace del encuentro, opinó que el resultado no se ajustó a lo visto sobre el césped. "El Sevilla no ha hecho méritos para llevarse el partido. Al final, con uno menos, el cansancio ha hecho que nos metiéramos atrás. El Sevilla nos ha encerrado y han metido ese gol, que es un poco cruel por el minuto en el que llega", añadió finalmente.

Pese a todo, elogió el desempeño de sus compañeros: "El equipo ha hecho un grandísimo trabajo y, como digo, no me parece justo para nada el resultado. Queda mucho, creo que estamos bien y hemos demostrado que estamos muy vivos. Ahora más que nunca me siento muy orgulloso de vestir esta camiseta".