"Para muchos, es normal ver al Atlético en octavos; para mí no y lo valoro”

Simeone logró el objetivo con el que fue a Austria. El entrenador del Atlético de Madrid atendió a 'Movistar+' tras la victoria y el pase a octavos de final de la Champions, algo que quiso poner en valor.

"En los nueve años que estamos, nos clasificamos ocho veces a octavos. Disfruto con gran alegría. Para muchos en normal, pero para mí no, demuestra que estamos compitiendo, estar entre los mejores. Me lleva a un sitio de mucha alegría", aseguró el entrenador.

Pese al 0-2, Simeone negó que su equipo tuviese una noche plácida ni que llegaran a Austria con esa idea: "En ningún momento pensábamos que iba a ser simple, les habíamos visto jugar el curso pasado, que quedó fuera con el Liverpool, también haciendo un gran partido. Tienen una intensidad altísima".

"En pasajes del primer tiempo, su arranque fue importante. Nos costó entrar en el ritmo que proponían. Hubo varias faltas que cortaban nuestras contras y quedaban en nada porque podrían haber sido contempladas de otra manera", analizó sobre el arranque del partido.

Pero llegó el gol de Mario Hermoso: "Marcar a pelota parada nos dio tranquilidad. Se vio un partido en el que ellos necesitaban ganar y nosotros buscábamos cómo aprovechar el espacio para hacer daño".

Para el Cholo, su equipo mejoró tras el descanso: "El segundo tiempo lo jugamos con más criterio, con más intensidad, con un ritmo que se igualaba al suyo".

"Lo que generamos contra el Lokomotiv y el Bayern, nos pagó esta noche. El fútbol es esto. A veces, generas mucho y no puedes convertir, y en otras tienes pocas y conviertes. Paga la contundencia en el fútbol, por eso es tan hermoso", dijo sobre la eficacia de cara a puerta.

Simeone también se refirió al enfado de Luis Suárez y Saúl al ser cambiados: "Es lógico. Yo también saldría enojado porque todos queremos jugar 90 minutos. No tengo ninguna duda de que los jugadores importantes que salen es normal, que estén molestos, enojados. Se entiende".

Y para acabar, se refirió al derbi ante el Madrid del domingo: "No, final a falta de tantas jornadas no la considero. El Real Madrid es un excelente equipo con un gran entrenador que conoce a a sus jugadores como nadie, que los exprime y que consigue revertir cada situación de apuro que tienen. Compiten, los admiro. Todos los años compiten y no es fácil, siempre están".