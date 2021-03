Para Muniain y Marcelino fue una pena caer en el Metropolitano

El Athletic acabó sin premio en el Metropolitano a pesar del tanto inicial de Muniain antes de la primera media hora de juego. El atacante del Athletic valoró el choque en 'Movistar+'.

"Nos vamos dolidos. Hicimos una grandísima primera parte y nos penalizó mucho el gol que nos metieron al borde del descanso", arrancó.

Para Muniain, el Athletic hizo "méritos" para ponerse por delante en el marcador: "Nos vamos de vacío".

"El Atlético salió fuerte al partido y nos dominaron. Nos juntamos y luego fuimos creciendo. Nos encontramos cómodos y generamos ocasiones. Llevamos el peso de la primera parte e hicimos una actitud muy buena", acabó el futbolista.

Por otro lado, De Marcos indicó que han hecho "un partido muy bueno" y que, al menos, dejaron claro que pueden "competir contra cualquiera".

"Hay que irse con la cabeza alta porque el equipo lo ha dado tiempo. El gol de la primera parte son de esos momentos claves y nos dejó tocados. Luego no pudo ser, pero el fútbol no para", opinó.

El entrenador Marcelino García Toral atendió a los medios y afirmó que no vio el penalti, por lo que no puede decir si fue o no. "Creo que podíamos ser más prudentes porque estábamos en un ángulo cerrado. Si dejó seguir hasta que el Atlético metió gol, no podemos decir nada ni excursarnos", aseveró.

"Me fastidia no ganar y no lograr un resultado positivo en función del trabajo que hemos hecho. Si no consigues recompensa, estás contrariado porque no es la primera vez que nos pasa. Hay ciertas cosas que debemos corregir. Es una pena y podemos pensar también en las cosas buenas que hicimos ante el líder", concluyó Marcelino.