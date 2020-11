"Para salir más fuertes de esta situación tenemos que ser solidarios con los demás"

El coronavirus es hoy en día el enemigo número uno de la humanidad. Esta enfermedad está dejando millones de fallecidos y de contagios, algo que ojalá tenga un final muy pronto con la vacuna.

En el mundo del fútbol, Militao, que dio positivo en COVID-19, apareció por el 'MARCA Sport Weekend' y habló sobre la situación actual de pandemia: "No estamos viviendo una situación fácil, es difícil para todos, muchas familias no tienen que comer, no tienen empleo, necesitan trabajo...".

"Creo que muchas personas tienen que ayudar a los demás para poder salir y fortalecer a las familias que necesitan ayuda", añadió el brasileño, que espera volver pronto a la acción.

Asimismo, el zaguero continuó en la misma línea: "Para salir más fuertes de esta situación tenemos que escuchar, ahora estamos más solidarios, las personas se ayudan unas a otras, estamos haciendo las cosas bien y vamos a salir fuertes, no estamos siendo egoístas, estamos ayudando a familias que no tienen buenas condiciones".

Por último, Militao habló de la motivación en estos tiempos. "Mi motivación era escuchar mucho, intentar hacerlo lo mejor posible, escuchaba mucho a los médicos, descansaba bien para poder mejorar lo más rápido posible y estar enfocado para hacer las cosas bien y alegre, sin alegría y sin energía buena nos vamos para abajo", concluyó.